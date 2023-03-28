شكرا لقرائتكم خبر عن "فوبيا ولوبيا المرتفعات" من منظور الكبير ومربوحة فى الكبير أوى 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت مربوحة "رحمة أحمد" من زوجها الكبير "أحمد مكى" فور وصولها القاهرة خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوى7، أن تصعد البرج، وقالت: "علشان خاطرى يا كبير عاوزة أطلع البرج" ثم قال لها الكبير "برج إيه إنتى أكيد عندك فوبيا المرتفعات"، لترد عليه قائلة: "إيه لوبيا المرتفعات دى".





قصة مسلسل الكبير أوى 7

تدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول إنجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.