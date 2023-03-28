شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار .. تطور علاقة مها نصار وياسمين عبد العزيز فهل تخونها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقتان السابقتان من مسلسل ضرب نار الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON فى شهر رمضان الجارى، عن اتفاق زيدان (ماجد المصرى) مع سحر (مها نصار) الصديقة الأنتيم لمهرة (ياسمين عبد العزيز) على مساعدته للتقرب من مهرة، رغم أن سحر أخبرته بأن مهرة مرتبطة بشاب صعيدى يدعى جابر وتحبه، لكن زيدان لا يفرق معه ويريد منها أن تجلعه يتعرف على مهرة.

وأثار طلب زيدان من سحر حيرة المشاهدين الذين توقعوا وجود شىء ما ستقوم به سحر مع صديقتها مهرة خاصة بعدما زارت مهرة فى المنزل وجلوسها مع زيدان، مما أثار الشكوك حولها فالبعض يرى أنها من الممكن أن تخون صديقتها من أجل أموال زيدان، فهل ستكون وفية لصديقتها أم تخونها وهذا ما ستكشفه الأحلقات المقبلة من ضرب نار.



مها نصار مع ياسمين عبد العزيز فى ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، أحمد الرافعى، ايمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

وتشارك مها نصار أيضاً في مسلسل "سوق الكانتو" خلال شهر رمضان الجارى، حيث كشف الحلقات الأولى عن تجسيد مها لشخصية "فاطمة" التي يغيب زوجها صالح (أحمد صلاح حسنى) عنها بسبب مشاركته في الحرب، ويحاول جدها أن يقنعها بالزاوج أكثر من مرة آخرها من شخص عجوز، بعد تطليقها من صالح، إلى أنها تصر على رفضها للزواج وتصمم على انتظار عودة صالح.



مها نصار مع سلوى عثمان فى سوق الكانتو

"سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، ندا موسى، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، محمد عبد العظيم، حنان يوسف، حمدى هيكل، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق آخر تشارك مها نصار فى النصف الثانى من رمضان بطولة مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة والتي يتواصل تصويره حالياً، وهو بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، ثراء جبيل، رشدى الشامى، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.