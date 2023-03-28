شكرا لقرائتكم خبر عن سر تسمية "الدكان الأحمر" فى الحلقة الخامسة من مسلسل سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طه القماش "أمير كرارة" خلال أحداث الحلقة الخامسة لمسلسل سوق الكانتو لـ راوية "مى عزالدين"، عن سر تسمية الدكان الخاص بوالدها، أمين عبد الهادى، بالـ دكان الأحمر.



سوق الكانتو



سوق الكانتو



سوق الكانتو

وقال طه لـ راوية إنه بسبب غلق الدكان منذ فترة طويلة، اختار كبار السوق فى شارع البالة بـ وسط البلد أمام الدكان لذبح أضحياتهم، وكانوا يقومون بوضع يدهم فى الدم، ثم يقومون بوضعها على الدكان، فتحول لونه إلى اللون الأحمر.



سوق الكانتو

ومن ثم أخبر طه القماش، راوية، أنه قام بكتابة اسم شقيقه "صالح"، الذى سافر منذ فترة طويلة، ولم يعد إلى وقتهم.



سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.