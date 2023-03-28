شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 6 .. هل تقبل مهرة مساعدة زيدان فى ظل غياب جابر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار خلال الحلقات الماضية العديد من الأحداث التشويقية، إذ تصاعدت الأزمة بين جابر (أحمد العوضى) ورزق (ضياء عبد الخالق) خلال أحداث الحلقة 5، حيث أخذ جابر بثأره فى حريق الأرض من رزق وقام هو الآخر بإشعال النار فى أرضه، كما بدأ زيدان فى مطاردة مهرة (ياسمين عبد العزيز) فى كل مكان، ومساعدتها فى مواقف مختلفة، وذلك بمساعدة صديقتها سحر (مها نصار)، حيث يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6.



ضرب نار الحلقة 5

توقعات مسلسل ضرب نار الحلقة 6

من المتوقع أن يشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 6 العديد من الأحداث، منها معرفة هل تقبل مهرة بتسديد زيدان (ماجد المصري) مصاريف علاج شقيقتها في المستشفى ومحاولته مساعدته في ظل غياب جابر؟ وكيف تنتهي الجلسات العرفية الخاصة بثأر ابن عم جابر بحضور الشيخ العربي؟ وإمكانية عودته مرة أخرى إلى القاهرة، وهل يعمل جابر في الأدوية المضروبة والمغشوشة برفقة سامي (أحمد الرافعي) بعد حريق ورشته؟



ضرب نار الحلقة 5

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.