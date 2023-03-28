شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلى يوجه رسالة لـ خالد النبوى: مبروك يا موسوعة تشرفت بالعمل معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حمزة العيلى عن سعادته البالغة بالمشاركة فى مسلسل "رسالة الإمام" الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى الحالى، خاصة بعد الإشادات الواسعة التى طالته خلال الحلقات الماضية، كما أشاد بتعاونه مع الفنان الكبير خالد النبوى للمرة الثالثة.

ونشر حمزة العيلى صورة قديمة تجمعه بخالد النبوى، وأخرى من مسلسل "رسالة الإمام"، عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "مبروك للنجم العالمي الراقي الموسوعة الأستاذ خالد النبوي، خالص احترامي، وتقديري و محبتي لك، تعلمت منك الكثير وسعيد وأتشرف بالعمل معك للمرة الثالثة، أتمنى لحضرتك دوام النجاح والتألق والإبداع".



حمزة العيلي

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 5

وكانت الحلقة 5 من مسلسل رسالة الإمام شهدت سفر الإمام الشافعي لطلب العلم، وهو ما أغضب ابنته بسبب غيابه لطلب العلم، ولكنه استطاع أن يرضيها وفي نفس الوقت سافر، بالإضافة إلى دعوة الإمام الشافعي إلى دراسة علم الليث بن سعد وأبي حنيفة وعدم الاكتفاء فقط بعمل الإمام مالك، وذلك ردا على "فتيان" أحمد الرافعي والذي قال له إنه لا هناك داعى لدراسة علم الليث بن سعد طالما يدرسون في مصر علم الإمام مالك.



حمزة العيلي خلال أحداث مسلسل رسالة الإمام

أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وتعرض اليوم الثلاثاء، الحلقة السادسة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watch it.