والدة تارا عماد “اليوغوسلافيه” تُحدث ضجّة بالشبه الكبير مع إبنتها.. والمفاجأة بعلاقتها بـ شقيق النجم سمير غانم!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:54 مساءً - كشفت الفنانة المصرية تارا عماد عن صورة والدتها، بالتزامن مع عيد الأم، الموافق اليوم 21 مارس الجاري.

ونشرت تارا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وعلقت :”أمي”.

وتفاعل الجمهور مع منشور الفنانة تارا عماد بشكل لافت، مشيدين بجمال والدتها وبالشبه الكبير الذي يجمعهما.

جنسية والدة تارا عماد :

وكشفت الفنانة تارا عماد، للمرة الأولى عن هوية والدتها مؤكدة أنها ليست مصرية كما يروّج البعض، ولكن من مونتينجرو وهي إحدى دول البلقان الأوروبية، وأكدت تارا إنها لم تولد في مصر، وقضت فترة طويلة من طفولتها في منزل جدتها لوالدتها وتعلمت هناك لغة مونتنيجرو.

وأضافت تارا عماد، خلال حوارها بـ “برنامج معكم منى الشاذلي”، أنها ليست مصرية 100% حيث أن نصفها مصري والنصف الآخر من مونتينجرو المعروفة في مصر باسم “الجبل الأسود”، متابعة أنها والدتها من مونتينجرو، وهى بلدة صغيرة فى منطقة البلقان.وأكدت أنها زارتها أول مرة وهى فى الرابعة من عمرها، مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك، ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتان كل عام.

وتحدثت تارا عماد خلال تلك الحلقة باللغة المونتنجرية، ونطقت عدة كلمات منها أنا بحب وأنا جعانة، موضحة أنها تتحدث طوال الوقت مع والدتها بهذه اللغة حتى تحافظ عليها ولا تنساها.

علاقة والدة تارا عماد بـ شقيق سمير غانم؟

نشر أحد المواقع الفنية المعروفة وهو موقع الجرس خبر تحت مسمى “فضيحة تارا عماد”. كان الخبر غريباً نوعاً ما وحتى الآن لم يتم التأكد من صحة الخبر أو عدمه. حيث تضمن الخبر أن تارا ابنة شقيق فنان مشهور وهو حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم. كما أضاف أن تارا لم تفصح عن اسم والدها الحقيقي الذي لم يكن يعرف أن له ابنة مشهورة في الوسط الفني حتى صارحته والدتها بذلك.

كما يستكمل كاتب المقال حديثه مضيفاً إن والدة تارا وحسام غانم التقيا بالولايات المتحدة الأمريكية وتزوجا ولكنه تركها وهي حامل ولم تخبره طيلة سنوات بأن له ابنة. كما يشكك الكاتب بأن والدتها قد تكون دفعت أموالاً طائلة لتسجيلها باسم عماد، وأكدت الجريدة بأنها حصلت على هذه المعلومات من مصادر موثوقة. وحتى الآن لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه.

قصة شهرة تارا عماد :

بدأت تارا عماد بالظهور كطفلة في الإعلانات وهي طفلة ذات الأربعة أعوام، لتستغل طولها بعد ذلك وقوامها الرشيق في الدخول لعالم الأزياء، وتعمل كعارضة أزياء وهي بعمر 14 عاماً. انتقلت تارا من عالم الأزياء إلى عالم الجمال فشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010، والتي أقيمت في البرازيل. كانت تارا حينها تبلغ من العمر 17 عاماً. لم تفز تارا عماد ملكة جمال للمراهقات، ولكنها استطاعت الحصول على لقب وصيفة ملكة جمال العالم للمراهقات. كما حصلت أيضاً على لقب ملكة جمال إفريقيا.

رغبة تارا في التمثيل جعلتها تبحث عن طرق عدة للتطوير من نفسها وتنمية مهاراتها فيه؛ وبدأت بالدراسة عبر ورش تمثيلية عبر الإنترنت مع مؤسسات أمريكية. أيضاً شاركت في عدة ورش للفنان أحمد كمال. بالفعل استطاعت أن تحصل على أول دور لها في مسلسل الجامعة عام 2011 لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية والتمثيلية.

أحدث أعمال تارا عماد الفنية

تعيش تارا حالة من الانتعاش الفني السينمائي، فمن المنتظر أن يتم عرض فلمين بالإضافة لفلمين آخرين تشارك بهما حاليًا في السينما:

والذي تم طرحه مؤخرًا في السينمات، وهو فيلم كوميدي من بطولة النجم المصري الكوميدي رامز جلال ومجموعة من النجوم مثل حمدي الميرغني، وويز، ومحمد ثروت ، وغيرهم.

والذي نافست الفنانة تارا عماد به في موسم إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام، والذى انطلق مطلع شهر يناير الماضى، وتلعب دور البطولة النسائية أمام أحمد حاتم

وهو فيلم كوميدي مرتقب من بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي والنجمة منى زكي، ومجموعة من النجوم المتميزين المشاركين معها بالفيلم.

هو فيلم من تأليف الصحافي والكاتب إبراهيم عيسى، ومن المؤكد أنه فيلم يناقش قضية ما كما عودنا الكاتب المثير للجدل. الفيلم من بطولة أحمد حاتم، شيرين رضا ونجلاء بدر، وكوكبة من نجوم مصر المتميزين.

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