بسبب خلافها مع والدها .. تعليق غادة عبد الرازق على تعاونها مع ليلى أحمد زاهر في مسلسل “تلت التلاتة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:54 مساءً - علًقت الفنانة غادة عبد الرازق على تعاونها مع الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في مسلسها الرمضاني “تلت التلاتة”، والتي تجسد فيه الأخيرة دور ابنتها، على الرغم من الخلافات السابقة بينها وبين الفنان أحمد زاهر منذ تقديمهما لمسلسل “حكاية حياة” .

قالت غادة عبد الرازق في لقاء مع برنامج “ET بالعربي عن ليلى أحمد زاهر”: “دي بنتي، أنا بحبها جدا وهي بنت شاطرة ومجتهدة والدور هنا دورها، متفصل عليها” .

تابعت عن خلافها مع الفنان أحمد زاهر: “أنا معنديش مشاكل مع حد خالص، مشاكلي لما حد بيسألني أنا بتكلم عنها وطالما متكلمتش يبقى ده مش حقيقي .. أنا معنديش مشاكل مع أي حد الحمد لله، بقالي فترة محصلش أي مشكلة بيني وبين حد” .

فيما تحدثت غادة عبد الرازق عن المسلسل وفكرة تقديمها ل 3 شخصيات “توأم” قائلة: “عجبتني الفكرة، التلاتة لما بيتواجدوا مع بعض مبتقدريش تفرقي ما بينهم .. كان نفسي اقدمهم بشكل جديد ومختلف” .

أضافت: “شخصيات مركبة جدا وأصعبها إن انتي تقفي تمثلي مع نفسك وساعات التلاتة بيكونوا مجتمعين في يوم كامل وكل واحدة ليها طريقة في الكلام، ده تحدي ليا وأنا بحب دايما أعمل الحاجة اللي فيها تحدي وتاخد مني مجهود” .

وأشارت “عبد الرازق” إلى أنها شخص قلق للغاية وتأخذ وقتا طويلا في التفكير قبل مشاركتها في أعمل فني، وهو ما جعل مشاركتها في الموسم الرمضاني 2023 غير محسوما لفترة وترددت بين الحين والآخر أخبار عن مشاركتها وأخبار عن انسحابها .

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب تقديمها ل 3 شخصيات بمسلسل “تلت التلاتة”، وما قيل أنها جمعت به شخصيات سبق وأن قدمتها، أكدت على أن هذا الأمر غير صحيح ولا علاقة بين هذه الشخصيات وما قدمته من قبل .

وبسؤالها عن الأعمال التي تتابعها حاليا في شهر رمضان، أجابت غادة عبد الرازق: “من الحاجات اللي اتفرجت عليها وعجبتني جدا مسلسل نيللي كريم، نيللي عاملة الدور حلو أوي وجديد ومختلف واتمنى لحد الآخر يكون بنفس القوة دي” .

يذكر أن مسلسل “تلت الثلاتة” مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في النصف الثانى من شهر رمضان .. وهو من تأليف هبة الحسينى وإخراج حسن صالح .

ويشارك في بطولتة: غادة عبدالرازق، أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله، برلنتي قؤاد وغيرهم .