بسبب زواجه من أخرى .. مشادة بين حسن شاكوش وزوجته والأخيرة تطلب الانفصال

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 02:47 مساءً - حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ضيوفا مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “العرافة” في حلقة أمس الإثنين، وذلك في الظهور الإعلامي الأول لهما بعد احتفالهما بزواجهما مؤخرا .

وخلال اللقاء وقع خلافا بين حسن شاكوش وزوجته وصل إلى تهديد ريم طارق له بالانفصال وانتهاء موضوعهما على حد قولها، وذلك بعد أن تحدث شيخ العرافين عن زواج “شاكوش” من امرأة أخرى .

حيث أشار شيخ العرافين إلى أن مطرب المهرجانات متزوج من امرأة تسكن في فيلا بمنطقة التجمع، وهي من أهدته إحدى السلاسل التي يرتديها دائما، فيما أهداها هو سيارة .

فقال موجها حديثه إلى زوجة حسن شاكوش: “عارفة السلسلة الصغيرة اللي في رقبته اللي مبيقلعهاش مين اللي جايبهاله .. عارفة إن عنده فيلا في التجمع وقالك على الجوازة والعربية اللي جابها ” .

تابع: “والعروسة هو مقالكيش يا ريم ولا إيه؟ .. ما تقول يا حسن، متجوز يا ريم ومش انتي .. عارفة مين اللي جابلك الكلب الهدية اللي حسن جابهولك، العروسة اللي باعتاه للعروسة” .

فيما انفعل حسن شاكوش وهدد بالانسحاب من الحلقة، بينما طالبته بسمة وهبة بالهدوء والرد على ما قاله شيخ العرافين، ليرد قائلا: “كنت داخل مشروع جواز وهي عارفة قبل ما اتجوزها وكانت من التجمع” .

ومن جانبها علقت ريم طارق على حديث شيخ العرافين بقولها: “أنا عارفاه بس مش كل حاجة بيقولها كدب .. هو جاب الكلب منين إيش عرفه، ده الكلب لسه جاي .. خلاص يا جماعة حصل خير هو موضوع وانتهى، أنا بتكلم عن موضوعي أنا” .

واستكمل حسن شاكوش في تأكيده على عدم زواجه من امرأة أخرى غير زوجته: “كان فيه عروسة كنت هرتبط بيها بس محصلش نصيب وكل ده من قبل ما اتقدم لريم، وحياة أمي أنا لا متجوز في التجمع ولا في أي حتة هي الوحيدة اللي معايا” .

واصل: “لو فيه واحدة معاها ورق يثبت إن أنا جوزها تطلعه” .. ثم قام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتقبيل رأس زوجته ريم طارق والاعتذار منها .