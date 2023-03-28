“في خيمة رمضانية” .. رقص محمد رمضان مع بطلات مسلسله جعفر العمدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 02:47 مساءً - شاركت الإعلامية بوسي شلبي احتفال نجوم مسلسل “جعفر العمدة” بنجاح العمل خلال حضورهم لحفل افتتاح الخيمة الرمضانية “سوا”، التابعة لشركة ميديا هب والذي أقيم في المتحف المصري الكبير مساء يوم أمس الإثنين .

نشرت بوسي شلبي مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وثقت من خلاله تواجد كلا من النجوم: محمد رمضان، هالة صدقي، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد داش والمخرج محمد سامي في الحفل .

وظهر في الفيديو الفنان محمد رمضان وهو يرقص مع بطلات المسلسل هالة صدقي، التي جسدت شخصية والدته، وزوجاته بالعمل إيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب على أنغام أغنيتيه “ثابت” و “نمبر وان” .

كما شهد حفل السحور حضور عدد من النجوم أيضا منهم: إلهام شاهين ومي عمر وشريف منير والمخرج خالد جلال .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” يعرض ضمن موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر .

ويشارك في بطولته: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، طارق النهرى وغيرهم .