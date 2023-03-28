فنان مصري شهير: “محمد السبكي غدر بيا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 02:47 مساءً - كشف الفنان بيومي فؤاد عن تعرضه للغدر على حد وصفه من جانب المنتج محمد السبكي، بسبب قيام الأخير بإعطاء فيلمه “مطرح مطروح” لفنان آخر يقوم ببطولته وهو الفنان محمود حميدة .

قال بيومي فؤاد خلال استضافته في برنامج “أنا والقناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب: “اللي حصل إنه اديتله فيلم، ده بتاعي وناس جامدين وكتار جدا طلبوا مني يعملولي الفيلم ده وأنا فضًلت محمد السبكي ورحت اديتهوله” .

تابع: “المؤلفين اشتكوا إن الأجر مش عاجبهم، فأنا اديتلهم من معايا علشان يمضوا .. بعد ما خلصنا كل الحاجات، مضى المؤلفين التنازل وغدر بيا وجاب الأستاذ محمود حميدة يعمل الفيلم” .

وأشار بيومي فؤاد إلى أن فيلم “مطرح مطروح” لم يُطرح بعد، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، مضيفا حول ما تعرض له بسبب ما حدث معه: “لما سمعت الخبر ضغط عيني وصل لفوق ال 50، والمفروض الطبيعي 20” .

واصل: “كان هيحصل انفجار في عيني ورحت لدكتور وعلى طول قالي لازم نفتح عمليات حالا .. حسبي الله ونعم الوكيل .. أنا كنت صديقهم جدا وكنا حبايب” .