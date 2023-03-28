في أول أيام رمضان هيفاء وهبي تظهر بالعباءة.. والجمهور يُهاجمها : ما تقدري تلبسي شئ مستور! – (صور)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 02:47 مساءً - دائما ما تنجح هيفاء وهبي بإختيار أزيائه الأنيقة وبالوقت المناسب، وقد لفتت هيفاء أنظار الجمهور العربي إليها منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث نشرت عدة صور لها بإطلالة مميزة بـ “العباية”.

فمع بداية شهر رمضان المبارك أطلت “هيفا” بعباءة ملونة كما علقت معايدة جمهورها بحلول الشهر الكريم.

إطلالة رمضانية لـ هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة رمضانية متميزة، مرتدية كاردي طويل مشجر على شكل عباءة ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

ونسّقت مع العباءة حذاءً نسائياً فضّياً بكعب عال مع بعض الإكسسوارات البسيطة لإضافة لمسة عصرية إلى إطلالتها.

تعليقات الجمهور

انهالت التعليقات عليها من المتابعين منهم من تمنا لها صيامًا مباركًا ومنهم من انتقدها علّق أحدهم: ” هو كده بنسبالك رمضان”، في حين علّق آخر: “يعني متكدرين تلبسين شي مستور مستحيل”، واضاف ثالث: ” فاهمه رمضان غلط”.

هيفاء تقاضي أشخاصًا أساءوا لها على السوشيال ميديا

وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إقامة دعوى قضائية ضد أشخاص تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالإساءة.

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات عبر إحدى القنوات اللبنانية: «لجأت للقانون لكي أسترد حقي وهذه الرسالة لجميع الناس، أي حدا يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس وياخد جزائه على أفعاله، ولازم تلجأوا للقضاء، لأن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب على هؤلاء الأشخاص أن يأخدوا جزاءهم ويتم معاقبتهم وحبسهم فورا».

هيفاء وهبي ترسل 1000 علبة حليب لأطفال سوريا

وكانت هيفاء وهبي قد أرسلت 1000 عـلـبـة حلـيـب لأطـفال سوريا المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا، وذلك بعدما طلبها صحفي سوري يدعى ماجد العجلاني. وكمية علب الحليب التي أرسلتها هيفاء وهبي تعد ضعـف ما طلبه منها الصحفي السوري حيث طلبها بـ 500.

وأكد الصحفي في الفيديو أن هيفاء اشترطت ان لا يتم تصوير الاطفال وهم يستلمون علب الحليب، واصرت ان يقتصر التصوير على وصول التبرعات التي سيتم فتح علبها حرصًا على عدم بيعها ووصلوها الى الاشخاص المعنيين.

وارفق العجلاني الفيديو بتعليق:”شكراً هيفاء، خلال اقل من 20 ساعة، وصلنا ضعف الكمية المطلوبة، الله يجزيكي كل خير”.

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها

وكانت منذ أسابيع قليلة قد احتفلت هيفاء وهبي مع الأصدقاء والعائلة بعيد ميلادها الذي يوافق 10 من مارس، واختارت للمناسبة بنطلون بالأبيض والأسود مع توب قصيرة من دون أكمام باللون نفسه، واعتمدت تسريحة الشعر المتموج.

وأقيم الاحتفال في أحد مطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تواجدت والدتها معها وشقيقتيها هنا وعليا وعدد من الأصدقاء، وشكرت هيفاء الدكتور روي مطران على الاحتفال الذي جمع أفراد العائلة، وقامت بتقطيع قالب الحلوى الضخم الذي كُتب عليه “الواحدة والوحيدة الديفا”.

أيضًا إحتفلت هيفاء مع جمهورها في قطر بحفل ناجح جمعها مع إليسا التي بدورها احتفلت بها أمام الجمهور.

حفل هيفاء وهبي القادم

وتستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر القادم وذلك يوم 22 من شهر إبرايل والموافق ثاني أيام عيد الفطر.

الحفل يقام داخل فندق انتركونتيننتال بأبو ظبي، ومن المفترض أن يتم طرح التذاكر خلال أيام قليلة من الآن.

آخر أعمال هيفاء وهبي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

شارك في الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.

كما شاركت هيفاء وهبي في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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