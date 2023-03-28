شكرا لقرائتكم خبر عن سعرها 37 ألف دولار.. سرقة سيارة ريهانا من أمام منزلها والشرطة تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت سيارة مغنية العالمية ريهانا للسرقة من أمام منزلها فى لوس أنجلوس، وحسبما ذكر موقع tmz فإن نوع السيارة التى سُرقت هو "أودي سيدان" 2012، وتبلغ قيمتها ما يقارب 37000 دولار، وتمت سرقتها بعدما ترك السائق المحرك يعمل ودخل إلى المنزل.



سرقة سيارة ريهانا

وحسب التقرير أخبر سائق ريهانا، رجال الشرطة أنه عاد ليجد سيارة أودى سيدان 2012 قد اختفت، ويعتقد أن شخصًا ما قفز وانطلق بها، ليس من الواضح ما إذا كانت ريهانا في المنزل وقت وقوع الحادث.

وتحقق شرطة لوس أنجلوس في الواقعة لكن يبدو أن المشتبه به أفلت من العقاب، والسيارة المسروقة هي النشاط الإجرامي الثاني المزعوم في منزل المغنية ‎فكانت ريهانا قد تعرضت هذا الأسبوع أيضاً لموقف مخيف بعد أن اقتحم رجل غريب منزلها ليس بهدف السرقة أو القتل إنما ليطلب يدها للزواج، وتم القاء القبض عليه.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن المغنية العالمية ريهانا، ظهرت - فى وقت سابق - للمرة الأولى بعد الإعلان عن حملها في طفلها الثاني، وهي تذهب لتناول العشاء سانت مونيكا، إذ ظهرت بإطلالة كاجوال تمامًا، وهي تسير بمفردها، عليها معطف طويل للغاية. ريهانا فى صورتين وذلك بعدما أعلنت ريهانا عن خبر حملها فى طفلها الثانى بحفلSuper Bowl LVII ، حيث أثارت تصرفات المغنية وهى تضع يدها على بطنها أثناء الرقص أنها تنتظر طفلًا بعد تسعة أشهر من ولادتها الأولى. وحسب ما نشر موقع marca لم تكشف ريهانا أنها حامل قبل Super Bowl، لم تؤكد المغنية والوفد المرافق لها المعلومات قبل العرض، ما دفع الناس للاعتقاد بأنها استغلت عودتها التي طال انتظارها للإعلان عن الحمل هذا، وأنها ببساطة لا تريد أن يكون الحمل موضوعًا للمحادثة فى الأسابيع التى سبقت الأداء فى العرض الضخم. وعادت المغنية على الهواء مباشرة في ملعب ستيت فارم في جلينديل، حيث مضى أكثر من 2000 يوم منذ آخر عرض حى لها، وفي حديثها عن الحفل أكدت ريهانا: "إن Super Bowl هي واحدة من أكبر المسارح في العالم، إنه حلم الفنان أن يكون على مسرح بـ هذا الحجم، لكنه مرهق للأعصاب، حيث تريد تقديم الحفل بشكل صحيح، خاصة مع مشاهدة الملايين من حول العالم، وهم يشجعونك".

ريهانا خلال ظهورها الأول بعد إعلان حملها فى طفلها الثانى