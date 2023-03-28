شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc فى الحادية عشرة والنصف مساء يوميا مسلسل "علاقة مشروعة"، المكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

وقال ياسر جلال، خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc" عن العمل: المسلسل اجتماعى رومانسى أحداثه تدور فى إطار الإثارة والتشويق لدرجة أن المشاهد وهو يتابع الحلقات سوف يشعر بالتوتر والخوف والقلق ويترقب الحلقة المقبلة لان هذا ما شعر به وهو يقرأ السيناريو الذي كتبته ببراعة المؤلفة سماح الحريري التى سبق و عمل معها في مسلسلى القاصرات وساحرة الجنوب.