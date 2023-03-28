شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت أول مغنية تمتلك 7 ألبومات بقائمة أفضل 40 ألبوم فى Billboard 200 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المغنية العالمية تايلور سويفت، أول فنانة لديها 7 ألبومات فى قائمة أفضل 40 ألبوم من Billboard 200، حيث يحتل أحدث ألبوم لهاMidnights ، المرتبة الثالثة الآن، حسبما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى.



البومات تايلور سويفت

المغنية العالمية، التى غنت مؤخرًا Cowboy Like Me لأول مرة فى جولتها المستمرة فى Eras Tour، هى ثانى فنانة وأول فرد على قيد الحياة لديه 7 ألبومات فى أفضل 40 ألبوم دفعة واحدة، فيما تحل المغنية الراحلة ويتنى هيوستن، المركز الأول بشكل عام.



تايلور سويفت

ويأتى الإنجاز الجديد فى مسيرة تايلور سويفت بعد Midnights، الذي بلغ ذروته في المركز الأول بعد إصداره في أكتوبر، وألبوم Swift's 2019 Lover في المرتبة 13، والفولكلور و1989 قد هبطتا في المركزين 13 و14 على التوالى، وألبوماتها الأحدث حاليًا فى المراكز الـ 22 و 26 و 31، فيما كان لدى "سويفت" سابقًا 10 ألبومات تم تصنيفها على Billboard 200 Chart لأول مرة في حياتها المهنية الشهر الماضى.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 5 سنوات على جولتها الغنائية الأخيرة، أحيت المغنية العالمية تايلور سويفت أولى حفلاتها بولاية أريزونا، وذلك ضمن جولتها The Eras Tour الموسيقية، التي تستمر حتى أغسطس 2023. واستمر حفل "تايلور" نحو 3 ساعات قدمت خلالها 44 أغنية متنوعة من ألبوماتها القديمة والجديدة، وخلال الحفل، اعتمدت تايلور عدة إطلالات تناسبت مع الرقصات التي قدمتها، وكانت أبرزها فستان باللون الوردي من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، وذلك وفقًا لما نشره موقع "fox6now". تايلور سويفت تشعل المسرح تفاصيل أول حفل في جولة تايلور سويفت تفاصيل أول حفل في جولة تايلور سويفت مرت خمس سنوات على آخر جولة غنائية قامت بها تايلور سويفت، فيما أصدرت خلال هذه السنوات أربعة ألبومات، بما في ذلك ألبوم "الفولكلور" الحائز على جائزة جرامي. من الواضح أن غيابها المباشر الذي فرضه الوباء كان مصدر إحباط، لأن أول ظهور لها كان مدته ثلاث ساعات وخمس عشرة دقيقة، غنت خلالهم 44 أغنية، وقالت سويفت للجماهير عندما صعدت إلى خشبة المسرح في الليلة الافتتاحية لجولتها في إيراس: "لا يمكنني حتى أن أتحدث عن مدى اشتياقي لكم".

قدمت 44 أغنية فى أول حفل.. انطلاق جولة تايلور سويفت بعد غياب 5 سنوات