شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى فى كواليس مسلسل رسالة الإمام مع مساعد المخرج.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان خالد النبوى خلال كواليس مسلسل "رسالة الإمام" مجسدا شخصية الإمام الشافعى وهو مرتديا نظارة القراءة الخاصة به ويراجع مع مساعد المخرج فى المسلسل مقاطع من حواره الذى سيقدمه فى المشهد.

الفنان خالد النبوى يقدم شخصية الإمام الشافعى ببراعة الممثل المحترف المحنك الذى يدرس كل كلمة وكل إماءة لديه بحساب وكل نظرة عنده لها توظيف ،فهو من نجومنا الموهوبين الذين نتشرف بهم.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وتعرض، اليوم الثلاثاء، الحلقة السادسة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watch it.