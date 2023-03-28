شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 6 .. هل يستكمل الكبير رحلته مع زوجته مربوحة فى القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوى 7 بأن اجتماع الكبير "أحمد مكى" تم تأجيله عدة أيام لتنتهز مربوحة "رحمد أحمد" الفرصة وتطلب من الكبير أن يذهبا إلى البرج وتركب مركبا فى النيل، لذلك هل يستكمل الكبير رحلته مع زوجته مربوحة فى القاهرة أم لا؟ هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوى 7.

قصة مسلسل الكبير أوى 7

تدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوى 7" بطولة أحمد مكى، رحمة أحمد، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.