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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تساند بن أفليك فى العرض الخاص لفيلم Air.. صور والان مع تفاصيل الخبر
بن افليك برفقة جينيفر لوبيز
جينيفر وبن
وبدت جينيفر، 52 سنة، ساحرة في فستان من اللونين الأبيض والخضراء النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.
والفستان كان بأكمام طويلة، وطوله غطى حذاءها، وقامت المغنية والممثلة بإقرانه بحقيبة يد رفيعة متلألئة تتناسب تمامًا مع النصف العلوى من فستانها، أكملت مظهرها من خلال تصفيف شعرها بلون الكراميل فى كعكة أنيقة.
بن افليك
جينيفر تهنئ بن أفليك
جينيفر لوبيز
شاركت ممثلة Marry Me لقطات لشريكها الوسيم الذي ظهر على السجادة الحمراء، ويروي Air قصة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان وتاريخ حذاء Nike Air Jordan الرياضي، وشارك في الفيلم النجوم مات ديمون وفيولا ديفيس وكريس تاكر.
كشف النجم الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار بن أفليك عن العديد من الأسرار التي تتعلق بحياته الشخصية وعن مشاريعه المستقبلية وذلك في تصريحات لموقع "The Hollywood Reporter"، وتحدث "أفليك" في حواره مع الموقع عن علاقته الوطيدة التي تجمعه بزوجته المغنية العالمية جينيفر لوبيز وعن مدى تأثيرها على فيلمه الجديد الذي سيشارك خلاله كممثل وكمنتج، ومساعدتها في الوصول للطريقة المثلى لتقديم الفيلم بأفضل صورة ممكنة".
كما تحدث عن أن الفيلم الجديد والذى ستدور أحداثه حول مؤسس شركة عالمية تحمل علامة تجارية شهيرة وبالأخص عن الفترة التي تعاقدت خلالها مع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بالثمانينات، وتخصيص قسم يحمل شعاره وهي كلمة "Air" والتي تحقق الملايين من المبيعات حول العالم.
واستكمل أفليك الحديث عن أحد أبطال الفيلم وهو النجم مات ديمون والذي يشارك أيضاَ كممثل ومنتج بأحداث الفيلم وعن العلاقة الوطيدة التي تجمعه به وعن الأفلام التي شاركا فيها معاً وبداية مشواره الفني معه وفوزهما بأول أوسكار لهما كأفضل سيناريو عن فيلم "Good Will Hunting" عام 1997.
وعن علاقته بـ مايكل جوردان قال إن تربطه وزوجته جينيفر لوبيز علاقة صداقة قوية به، كما وصفه بـ"الأسطورة" وانه أيقونة حقيقية في عالم الرياضة ولاعب حطم العديد من الأرقام القياسية.