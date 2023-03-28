فن ومشاهير

جينيفر لوبيز تساند بن أفليك فى العرض الخاص لفيلم Air.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.

 

بن افليك برفقة جينيفر لوبيز
بن افليك برفقة جينيفر لوبيز

جينيفر وبن
جينيفر وبن

 

وبدت جينيفر، 52 سنة، ساحرة في فستان من اللونين الأبيض والخضراء النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.

 

والفستان كان بأكمام طويلة، وطوله غطى حذاءها، وقامت المغنية والممثلة بإقرانه بحقيبة يد رفيعة متلألئة تتناسب تمامًا مع النصف العلوى من فستانها، أكملت مظهرها من خلال تصفيف شعرها بلون الكراميل فى كعكة أنيقة.

 

بن افليك
بن افليك

جينيفر تهنأ بن
جينيفر تهنئ بن أفليك

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

 

جينيفر لوبيز تدعم زوجها بن أفليك بالترويج لفيلمه الجديد Air

 

وكانت جينيفر لوبيز قد توجهت - فى وقت سابق - إلى وسائل التواصل الاجتماعى لإظهار دعمها لزوجها بن أفليك، حيث نشرت المغنية البالغة من العمر 53 عامًا، عدة لقطات للممثل البالغ من العمر 50 عامًا، من العرض الأول لأحدث أفلامه Air في مهرجان SXSW السينمائى فى أوستن، تكساس، بالإضافة إلى لقطات من الإشادة الإيجابية.

Showing off her man: Jennifer Lopez, 53, posted several snaps of her husband Ben Affleck, 50, at the premiere of his latest flick Air as well as screenshots of the positive reception

شاركت ممثلة Marry Me لقطات لشريكها الوسيم الذي ظهر على السجادة الحمراء، ويروي Air قصة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان وتاريخ حذاء Nike Air Jordan الرياضي، وشارك في الفيلم النجوم مات ديمون وفيولا ديفيس وكريس تاكر.

كشف النجم الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار بن أفليك عن العديد من الأسرار التي تتعلق بحياته الشخصية وعن مشاريعه المستقبلية وذلك في تصريحات لموقع "The Hollywood Reporter"، وتحدث "أفليك" في حواره مع الموقع عن علاقته الوطيدة التي تجمعه بزوجته المغنية العالمية جينيفر لوبيز وعن مدى تأثيرها على فيلمه الجديد الذي سيشارك خلاله كممثل وكمنتج، ومساعدتها في الوصول للطريقة المثلى لتقديم الفيلم بأفضل صورة ممكنة".

Positive reception: She also posted a positive film review from IndieWire that was posted after the premiere of Air at SXSW on Saturday night

كما تحدث عن أن الفيلم الجديد والذى ستدور أحداثه حول مؤسس شركة عالمية تحمل علامة تجارية شهيرة وبالأخص عن الفترة التي تعاقدت خلالها مع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بالثمانينات، وتخصيص قسم يحمل شعاره وهي كلمة "Air" والتي تحقق الملايين من المبيعات حول العالم.

'Yass!' She highlighted the phrase, 'one of the best sports movies ever made', as well as underlined the A+ grade the biopic received from the film industry and review publication

واستكمل أفليك الحديث عن أحد أبطال الفيلم وهو النجم مات ديمون والذي يشارك أيضاَ كممثل ومنتج بأحداث الفيلم وعن العلاقة الوطيدة التي تجمعه به وعن الأفلام التي شاركا فيها معاً وبداية مشواره الفني معه وفوزهما بأول أوسكار لهما كأفضل سيناريو عن فيلم "Good Will Hunting" عام 1997.

وعن علاقته بـ مايكل جوردان قال إن تربطه وزوجته جينيفر لوبيز علاقة صداقة قوية به، كما وصفه بـ"الأسطورة" وانه أيقونة حقيقية في عالم ولاعب حطم العديد من الأرقام القياسية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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