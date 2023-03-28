شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تساند بن أفليك فى العرض الخاص لفيلم Air.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.



بن افليك برفقة جينيفر لوبيز



جينيفر وبن

وبدت جينيفر، 52 سنة، ساحرة في فستان من اللونين الأبيض والخضراء النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.

والفستان كان بأكمام طويلة، وطوله غطى حذاءها، وقامت المغنية والممثلة بإقرانه بحقيبة يد رفيعة متلألئة تتناسب تمامًا مع النصف العلوى من فستانها، أكملت مظهرها من خلال تصفيف شعرها بلون الكراميل فى كعكة أنيقة.



بن افليك



جينيفر تهنئ بن أفليك



جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز تدعم زوجها بن أفليك بالترويج لفيلمه الجديد Air وكانت جينيفر لوبيز قد توجهت - فى وقت سابق - إلى وسائل التواصل الاجتماعى لإظهار دعمها لزوجها بن أفليك، حيث نشرت المغنية البالغة من العمر 53 عامًا، عدة لقطات للممثل البالغ من العمر 50 عامًا، من العرض الأول لأحدث أفلامه Air في مهرجان SXSW السينمائى فى أوستن، تكساس، بالإضافة إلى لقطات من الإشادة الإيجابية .