شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: حمزة العيلى فى رسالة الإمام مبهر ومبدع ومخلص لمهنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأنه ممثل يحب مهنته ويخلص لها نال الإعجاب والإشادة، هكذا دائما الفنان حمزة العيلى فى أى عمل يقدمه، لكنه فى مسلسل "رسالة الإمام" مجسدا شخصية (السُرى ابن الحكم) مبهر ومبدع ويتماهى فى أى دور يقدمه لدرجة تجعلك تصدق أنه هو الشخصية التى يجسدها، وهى درجة من الصدق الفنى لا تتوفر الكثير من الممثلين، فالتمثيل هو الكذب الذى نصدقه باتفاق بيننا كجمهور وبين الممثل، ودائما ينجح حمزة العيلى فى هذا الاتفاق ببراعة.

حمزة العيلي حالة فنية متفردة تمر في الوسط الفني علي فترات متباعدة، ويثبت مع كل عمل يقدمه أنه ممثل مخلص لمهنته يدرس أبعاد شخصيته وتاريخها ويوظف كل ما يتوفر لديه من معلومات في السيناريو ومعلومات أخرى يبحث هو عنها من الخارج، ليقدم لنا إبداعا وإبهارا فيما يقدمه، إضافة إلى كونه ممثلا يمتلك ضبط الإيقاع العام فى أى مشهد يظهر فيه، والتمثيل لديه يبعد مسافات عن المبالغة وعن الصوت العالي، فحمزة ممثل من مدرسة عظماء التمثيل الذين بنظرة عين يوصلون ما بداخلهم من مشاعر وأحاسيس للمتفرج فيصدقهم.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وتعرض اليوم الثلاثاء، الحلقة السادسة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watch it.