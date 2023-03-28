شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: خليط العامية والفصحى فى مسلسل "رسالة الإمام" ميز العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت علا الشافعي الناقدة الفنية مدير تحرير ”الخليج 365”، إن رمضان هذا العام يشهد اختلافا وتنوعا في كل المسلسلات المعروضة، وأيضا وجود المسلسلات المكونة من 15 حلقة التي عبرت عن الزخم في المسلسلات وأعطى طابعا بتعدد المسلسلات.

وأشارت "الشافعي" في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح" على اكسترا نيوز، إلى تنوع المحتوى في المسلسلات إلى حد كبير، معلقة: " بالنسبة لمرور أول أسبوع من العرض وعرض "رسالة الإمام" في توقيت الإفطار يشير إلى أهمية وجود هذا النوع من العرض من المسلسلات الدينية أو التاريخية.

وعن التحليل الفني لمسلسل "رسالة الإمام" من حيث اللغة، قالت: الحديث باللغة العربية مع وجود اللغة العامية المصرية في المسلسل هدفه الوصول إلى كل الفئات العمرية وخاصة الشباب، ولو كان كل الحديث باللغة العربية الفصحى لكان جزء كبير من الشباب انصرف عن مشاهدة العمل، لكن الخليط بين اللغة العربية والعامية المصرية ميز العمل في تذوق اللغة التي ينطق بها الإمام وبعض شخصيات العمل.

وقالت الناقدة الفنية، إن موسم رمضان هو موسم تناغم وتداخل بين الأجيال ووجود مدارس تمثيلة مختلفة منها، " المسلسل الوطني" الكتيبة 101"، ومسلسل " الكبير قوي"، ومسلسل "ضرب نار"، وجود النجمة الكبيرة سهير المرشدي وأحمد العوضي، ومسلسل "سره الباتع"، ووجود حنان مطاوع وأحمد السعدني، وجمال سليمان ونيلي كريم في مسلسل "عملة نادرة"، ومسلسل " ألف حمد لله على السلامة " للفنانة القديرة يسرا.