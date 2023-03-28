لأول مرة روجينا تفضح خلافها مع غادة عبد الرازق: “ضربتني بالقلم في مع سبق الإصرار” .. تعرّف على التفاصيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 12:54 مساءً - حلّت النجمة “روجينا” ضيفة على برنامج جمعتنا الليلة تقديم لإعلامية مفيدة شيحة ومحمد الكندي، والذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكشفت الفنانة روجينا عن موقف مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل مع سبق الإصرار حيث تعرضت للضرب منها.

تصريحات روجينا عن غادة عبد الرازق

وقالت روجينا فى تصريحات تلفزيونية: غادة من الناس اللي بعد ربنا لها الفضل عليا في مسلسل مع سبق الإصرار المخرج مكنش يعرفني وهي صممت عليا.. بس فيه مشهد زعلت منها مشهد مكنش فيه ضرب بالقلم وضربتني، أنا وقتها زعلت، ومحمد سامي شاله في المونتاج.

وكشفت روجينا عن ردة فعلها بعد هذه الواقعة، قائلة: اننى تعديت الموقف وأكمل التصوير فى العمل رغم زعلي منها.

روجينا وغادة عبد الرازق

وجدير بالذكر أنه عرض مسلسل مع سبق الإصرار، تم عرضه عام 2012، وتجرى أحداث العمل حول المحامية فريدة الطوبجي التي تواجه مشاكل اجتماعية في حياتها وإدمان زوجها المخدرات التي انتقمت من زوجها الثاني زياد الرفاعي لقتل ابنها وزوجها بطريقة غير مباشرة، ودخول حياتها دون أن تعلم سوء نواياه.

روجينا تتحدث عن أعمالها الفنية

وتحدثت “روجينا” عن اعمالها الفنية وتحديدا دور شخصيه “فدوة” التى قامت بتجسيدها فى مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان قائلة..ان فدوه من اهم الادوار اللى قدمتها وهى سبب نجاحى الكبير مع الجمهور وتابعت ان بعض الاعمال والشخصيات هى بصمة مع الجمهور.

وتحدثت روجينا عن والدتها وماهى الصفات التى اكتسبتها منها وقالت ..والدتى كانت صارمة واكتسبت هذه الصفه منها ، كما تحدثت عن زوجها الفنان اشرف زكى دائما مظلوم بسببها قائله…اشرف زوجى مظلوم بسببى والناس بتظلمه وفاكرين ان بشتغل علشان هو زوجى وماجده زكى هى فاكهه العيله ولا يوجد مشاكل بينا .

مسلسل “ستهم”

يُذكر ان يعرض الآن للفنانة روجينا مسلسل ستهم ضمن موسم رمضان 2023 شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم روجينا، والمنشد ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، و أحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين والمسلسل يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مكافحات ومنهم الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

سيرة المعلمة عفاف، التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق وسط كبار التجار، فضلا عن بهية من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.

“ستهم” أصعب أعمالي الدرامية

واعتبرت روجينا أن “ستهم” من أصعب المسلسلات في مسيرتها الفنية لأنها دائماً تبحث عن الدور الذي يكتشفها فنياً وتجد فيه نفسها كممثلة، ذاكرة أنها لا تهتم كثيراً بأن المسلسل بطولة جماعية أو بطولة مطلقة ولكن ما يجذبها طبيعة الدور وصعوبته والورق والاختلاف.

وأضافت أنه لم يوجد مشهد لم يكن صعباً بالنسبة لها، فيمكن أن يكون المشهد جملة أو اثنتين، ولكنه مليء بالانفعالات التى يجب أن تظهر على الشاشة بمنتهى المصداقية ويصدقها ويقتنع بها الجمهور، مؤكدة أن جميع المشاهد كانت صعبة وثقيلة ومجهدة ذهنياً وجسدياً لأنهم يريدون أن يخرج كل مشهد بشكل مختلف.

وواصلت روجينا الترويج للمسلسل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها بموقع “إنستغرام”: “الحمد والشكر لله ستهم الأكثر بحثاً على جوجل وفيسبوك.. مدد يارب.. مدد بلا عدد”.

وشهدت حلقات المسلسل الأولى تناول قضايا الميراث والحب، والانتقام، والتسامح، ومشاهد دفن روجينا شعرها مع زوجها عامر، الذي جسده إياد نصار، في القبر خلال تشييع جثمانه أمام الجميع ورفض أخذ العزاء قبل الانتقام والأخذ بالثأر لمقتله، كما ارتدت ثوب زوجها وإعلانها الانتقام لزوجها، والبحث عن ميراثها والدخول في صراع مع شقيقها “رماح”

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