شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام.. فرح بسيسو ليست الأولى.. فايزة كمال جسدت السيدة نفيسة والأزهر لم يعترض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض صناع مسلسل "رسالة الإمام" فجأة لهجوم من الجماعات المتطرفة على فكرة تجسيد شخصية السيدة نفيسة التى تقدمها الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو، والتى نالت إعجابا كبيرا لدى أغلب المشاهدين، وهذا ما عبر عنه ورصده رواد السوشيال ميديا، وذلك بسبب هدوء ملامح الفنانة فرح بسيسو، وتقمصها الشخصية إلى حدٍ كبير.

أما عن الهجوم الشديد على المسلسل والنيل منه مؤخرا بسبب فكرة تجسيد شخصية السيدة نفيسة فهو ينم عن جهل كبير، فتجسيد شخصية السيدة نفيسة لم يكن الأول فى الدراما المصرية فقد قدمت الفنانة الراحلة فايزة كمال شخصية السيدة نفيسة فى مسلسل "عصر الأئمة" للمخرج الكبير حسام الدين مصطفى، ووقتها وافق الأزهر الشريف على تجسيد الشخصية وبلا أى تحفظات، فالسيدة نفيسة ليست من الشخصيات التى يرفض الأزهر الشريف تجسيدها.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وتعرض، اليوم الثلاثاء، الحلقة السادسة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watch it.