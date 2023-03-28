ويزو تفاجئ المتابعين بإطلالة مميزة بعد أن خسرت أكثر من 35 كيلو.. شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:43 صباحاً - شاركت الفنانة دينا محسن ويزو صورة جديدة لها بعد خسارة وزنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام“، بإطلالة أنيقة ولافتة.

وظهرت ويزو في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا أزرق طويل، ومعتمدة علي المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها.

ويزو بإطلالة جمالية مفاجئة

كان لافت للانتباه فقدان ويزو جزء كبير من وزنها الزائد، وأبدى جمهورها إعجابهم باللوك الجديد الذي ظهرت به.

ويزو في مسلسل ” الحاج إكس لانس”

هذا وتشارك ويزو في موسم رمضان 2023 بمسلسلين، الأول مع الفنان محمد سعد، والذي يحمل اسم “الحاج إكس لانس“، والذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام نحو 8 سنوات تقريبًا، منذ مسلسل “فيفا أطاطا” الذي عُرض عام 2014

وكانت ويزو قد تعاونت مع محمد سعد العام الماضي في مسرحية “اللمبي في الجاهلية” التي عُرضت ضمن فاعليات موسم الرياض، وشاركهما البطولة كل من: مي سليم، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، سامي مغاوري، وآخرين، والمسرحية من إخراج تامر كرم.

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم النجم محمد سعد، ويشاركه في البطولة كل من الفنانة شيرين و الفنانة ويزو بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

ويزو في مسلسل “رمضان كريم 2”

من ناحية أخرى، تجسد الفنانة ويزو دور ابنة شقيقة الفنان سيد رجب في مسلسل “رمضان كريم 2” حيث تشارك بشخصية جديدة على أحداث الجزء الثانى من العمل لم تكن متواجدة فى الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2017، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله .

وهو ينتمي لنوعية الأعمال الفنية الرمضانية التي تحتوى على أحداث عاكسة لتفاصيل الحياة في مصر خلال شهر رمضان المبارك.

وقرر صناع المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول واعتذروا عن الجزء الثانى، وعدم الاستعانة بفنانين آخرين لتجسيد شخصياتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمد محمود عن المشاركة فى الجزء الثانى.

وعُرض الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” فى شهر رمضان رمضان 2017، وشارك فى بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبرى فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل فى إطار إجتماعى حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التى لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى فى هذه الأيام الفاضلة كالتحرش الإفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.

فيلم أخي فوق الشجرة

وفي السينما، قدمت ويزو مؤخرًا مع رامز جلال فيلم «أخي فوق الشجرة» ضمن موسم إجازة منتصف العام، وشاركهما عدد من النجوم، تارا عماد، حمدي الميرغني، نسرين طافش، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وتدور قصة فيلمه في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته ليقلبها رأسًا على عقب، ولكن يجسد رامز شخصيتين في الفيلم، الشخصية الأولى هي الرئيسية في الأحداث، أما الثانية تؤامه “بهاء” وهو شخص متين يعانى من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، وبسبب معاناته في مرض السمنة، جعل الجمهور يتسأل هل تشبه شخصية “بهاء” نفس شخصية أحمد حلمى في فيلم “إكس لارج” والذى قدمها عام 2011، ربما المواقف والقصة مختلفة وهو ما ستوضحه قصة الفيلم .

وتنشأ قصة حب بين رامز جلال بدور الأول “علاء” ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم، وهو نفس الشبه في فيلم “إكس لارج” ، حيث نشأت قصة حب بين حلمى ودنيا سمير غانم في آخر الأحداث.

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