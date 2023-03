شكرا لقرائتكم خبر عن من اللى مالوش كبير لـ ضرب نار.. قصص حب ياسمين والعوضى تواجه الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقات الأولى من مسلسل ضرب نار للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى الذى يتم عرضه على قناة ON، عن قصة حب تجمع بطلى العمل مهرة وجابر أو شديد، حيث تعرف الثنائى على بعضهما بعدما جاء جابر من الصعيد واستأجر غرفة على سطح المنزل الذى تسكن فيه مهرة وأخوتها، ومع أكثر من موقف شهامة قام به جابر تجاه مهرة أصبح هناك استلطاف من الطرفين.

ومع مرور الأحداث يبدأ الإعجاب بين الطرفين، وتقرر مهرة فتح محل والدها المغلق وايجاره لجابر من أجل فتح ورشة كاوتش، ولم يضع جابر الوقت وكشف عن حبه لمهرة وطلب منها الزاوج لتوافق، وكان يبدو أن قصة الحب بين مهرة وجابر ستواجه صعوبات كبيرة وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة خاصة بعد ظهور رجل الأعمال زيدان (ماجد المصرى) المعجب بمهرة ويرغب في الزاوج منها بأى طريقة.

قصة حب مهرة وجابر في "ضرب نار" والتي ستواجه الصعوبات، تشبه إلى حد كبير قصة الحب التي جمعت غزل وسيف الخديوى في مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى قدمه الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى في شهر رمضان قبل الماضى، اذ واجهت قصة حب غزل والخديوى صعوبات كبيرة لاسيما وأن غزل كانت متزوجة من رجل الأعمال عابد تيمور (خالد الصاوى) الذى كان يحب غزل لدرجة العشق وعندما طلبت منه الطلاق بسبب ضربه المتواصل لها قرر الدخول في معركة مع الخديوى.

أبطال مسلسل ضرب نار ومواعيد العرض

مسلسل ضرب نار يعرض يومياً في شهر رمضان على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.30 مساء ويعاد الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، احمد العوضى، ماجد المصرى، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، مها نصار، أحمد الرافعى، ايمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، محمود غريب، هشام المليجى، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، صبرى عبد المنعم، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمود فايز، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.



مسلسل ضرب نار



مسلسل ضرب نار



ضرب نار



كواليس ضرب نار