شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا المصرى تظهر فى مسلسل ضرب نار بدءًا من منتصف الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دنيا المصرى بظهور خاص في أحداث مسلسل ضرب نار للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والذى يعرض حصريًا على قناة ON خلال شهر رمضان الجارى، ويبدأ ظهور دنيا المصرى فى الأحداث، بعد مرور النصف الأول من الحلقات، اذ تجسد فتاة شعبية تدعى "نوسة" تعمل على عربة كبدة ولحوم في شبرا وتتعرف على جابر الكوماندا (أحمد العوضى) ويحدث بينهما العديد من المواقف.

مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، احمد العوضى، ماجد المصرى، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الاتربى، مها نصار، أحمد الرافعى، ايمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، محمود غريب، هشام المليجى، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، صبرى عبد المنعم، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمود فايز، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يعرض يومياً في شهر رمضان على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.30 مساء ويعاد الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

وشاركت دنيا المصري في مسلسل "الاختيار 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وجسدت خلال الأحداث شخصية "إسراء" زوجة تكفيري مطلوب من الجهات الأمنية في العريش، وبعد مقتل زوجها في عملية مداهمة لقوات الأمر، تتعاون بعد ذلك مع المخابرات الحربية فى سيناء للإيقاع بأمير الخلية التكفيرية التي كان يعمل معها زوجها.



الفنانة دنيا المصري



دنيا المصري