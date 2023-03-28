شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 6 مسلسل جميلة على الحياة وON وCBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، اليوم الثلاثاء، على العديد من القنوات الفضائية، حيث تعرض الحلقة على قناة الحياة الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل "جميلة" يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

قصة مسلسل جميلة

وتدور القصة في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل