كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 03:58 صباحاً - علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على تصريح للفنانة المصرية نور الغندور اعلنت خلاله رفضها التخلي عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الكويتية.
وكتبت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، تعليقا على تصريح نور الغندور: “عمري ما اقتنعت فيها كممثله دائما اراها انها مجرد بنت جميله واهي اصلا بدايتها كانت كموديل للازياء والخبيران التجميل لكن اجتهت وادوست بالمعهد العالي بس اليوم زاد احترامها عندي”.
وتابعت “فعلا المفروض الانسان يعتبر اي جنسية بلده واشفيها الجنسيه المصري ناس مسالمين وحضاره وجدعانه. . ياريت باقي الفنانين الرجال او النساء اللي مو جنسيتهم من جنسية البلد اللي يشتغلون. . البعض لما تذكره ان مو كويتي يحسسك انك شاتم امه اتمنى يقتدون في نور غندور . . برافوا”.”
وكانت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، نور الغندور، قد فاجأت جمهورها بإجابتها حول إمكانية تخليها عن الجنسية المصرية، مقابل الحصول على الجنسية الكويتية.
جاء ذلك في حوار نور الغندور مع الإعلامي علي العلياني عبر برنامج “مراحل”، على قناة “إس بي سي” السعودية.
وقال العلياني لنور الغندور: “لو عرض عليكي الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن الجنسية المصرية.. هل ستوافقين؟”
وفاجأته نور بالإجابة: “لا أوافق مع احترامي للجنسية الكويتية ولكن ما أتخلى عن جنسيتي المصرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفضها التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الكويتية.. مي العيدان تعلق على تصريح نور الغندور.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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