“صدر عاري” وكلسون.. محمد رمضان يثير الجدل في “جعفر العمدة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 02:47 صباحاً - أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل مرة جديدة في مسلسل “جعفر العمدة” الذي يتم عرضه حاليا ضمن موسم دراما رمضان.

فقد ظهر محمد رمضان وهو عاري الصدر بجسد مشدود به عضلات على الرغم من أنه في المسلسل يجسد دور رجل في الخمسين من عمره ! وذلك في أحد المشاهد التي يحاول فيها إقناع زينة أو “عايدة” بأخذ واجبه الشرعي منها.

محمد رمضان وزينة في احد مشاهد جفعر العمدة

أما المشهد الآخر هو مشهد استعراض القوة وظهر من خلال الحلقة الرابعة في مشاجرة “جعفر العمدة” مع “كارم أبو الفتوح” بسبب تعديه على زوجته بالضرب.

وهنا تلقى كارم نحو 24 ضربة من “جعفر العمدة” أسقطته أرضا وجعلته يرغب في الانتقام منه بشده مرتديا الكلسون فحسب!

وقد انتقد الكثيرون اصرار محمد رمضان على الظهور بهذا الشكل خلال رمضان بينما دافع اخرون عنه مؤكدين انها مشاهد عادية في الدراما المصرية.

بينما كتب اخر “استاذ محمد رمضان مفيش اي صعيدي في مصر بيمشي لابس كدا الوحيدين في تاريخ الكوكب اللي لبسوا كدا كان جيش اسبرطه في فيلم 300”.

يذكر ان محمد رمضان كان قد روج لمسلسله في بداية رمضان بصورة عارية الصدر .