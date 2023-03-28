كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 02:47 صباحاً - وثق نجل مشهورة سناب شات السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني مقطع فيديو لوالدته وهي تقوم بتنظيف الأرض. وأظهر الفيديو تنظيف هند القحطاني ارض منزلها، بينما مازحها ابنها قائلا :” نظفي يا مرة” وصفعته هند على وجهه ناحية العنق. وقالت خلال الفيديو :” أنا مرة، أنا أمك تاج رأسك، يا طفل، يا ورع “.

كانت هذه تفاصيل خبر هند القحطاني تصفع ابنها معاذ في بث مباشر.. والسبب؟.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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