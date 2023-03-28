“متزوجان امام الله وفي يوم من الايام سيأتي حفل الزفاف”.. جورجينا بتصريح مثير عن علاقتها برونالدو!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 02:47 صباحاً - تحدثت العارضة جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، عن طبيعة العلاقة بين الثنائي، حيث أكدت على أنهما متزوجان أمام الله، حسب تعبيرها

وقالت جورجينا خلال الموسم الثاني من برنامج “أنا جورجينا” الذي يبث عبر منصة نتفيليكس: “أنا ورونالدو متزوجان في عيني الله، وهذا ما يهمني إنه يحمينا ويبقينا سويًا”.

وأضافت: “مع ذلك في يوم من الأيام سيأتي حفل الزواج، وأنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أحلامي وهي تتحقق، وأنا أقدر الفرص التي منحها لي الله”.

وتعرفت جورجينا على رونالدو عام 2016، ومنذ ذلك الحين تعرف عليها الجميع وأصبح يتابعها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.