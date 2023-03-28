شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكتيبة 101 يبهر مشاهديه بكادرات التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل الكتيبة 101.. واحد من الأعمال التي حرص قطاع كبير من الجمهور والشخصيات العامة على الإشادة بكادرات تصويره، وذلك على مدار الحلقات الخمس من العمل الذى يعرض على قناة ON الفضائية.



المخرج محمد سلامة على فيس بوك



خالد جلال ضمن المشيدين بروعة التصوير

وتصدر مشهد عملية الشهيد أحمد عمارة حديث السوشيال، حيث علق الجمهور على التنسيق الظاهر بين المخرج محمد سلامة، ومدير التصوير محمد مختار، الذي أدى إلى خروج الصورة بهذا الشكل وعلق عدد من النجوم مثل الفنان علاء مرسى قائلًا: "عايز أقولك إنك مخرج مبدع، في كل الزوايا.. مختلف ومتمكن، مبروك"، فيما علق المخرج خالد جلال: "لوحات يامحمد ألف مبروك".



آسر ياسين

بينما علق الجمهور على الإبهار البصري في مشاهد العمل، وتنوعت التعليقات بين صفحات السوشيال ميديا المتخصصة في المحتوى الفني، وبين الجمهور المتلقي كلآتى:" التصوير في مسلسل الكتيبة 101 مش طبيعي، المخرج قدر يطلعنا تجربة بصرية متميزة، متع نظرك ياعزيزى".



التعليقات حول مسلسل الكتيبة



اشادات بتصوير الكتيبة



اشادات بمحمد سلامة