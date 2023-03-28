شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 5.. داليا مصطفى تقترب من كشف خيانة ياسر جلال مع مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، اتصال "أمجد" مراد مكرم بـ"عاليا" داليا مصطفى زوجة "عمرو" ياسر جلال، للاستعانة بها في حل الخلاف مع "بثينة" مي عمر، وحضرت بالفعل.

وبعد تبادل الاتهامات بين "أمجد" و "بثينة" قررت الأخيرة أن تقوم بأخد ملابسها والذهاب لمنزل "عاليا" داليا مصطفى، وقام "أمجد" بطردها بالملابس التي ترتديها "الروب"، وبالفعل غادرت وغادر هو أيضا بعدها بدقائق، ثم استطاع "عمرو" ياسر جلال أن يغادر المنزل أيضاً بعد مغادرة الجميع.

تحدث "عمرو" مع "عاليا" بخصوص أزمة "بثينة" و "أمجد" فيما تواجدت "بثينة" بصحبة ابنة "عمرو" في غرفتها بعدما طردها "أمجد"، وبعد خلدت "عاليا" للنوم، ترك "عمرو" السرير وذهب إلى مكتبه، وهو نفس الحال الذى حد لـ "بثينة" التي تركت سريرها وذهبت لمكتبه، وسيطرت اللحظات الرومانسية بينهما، ولكن يبدو أن الأمر لن يستكمل على خير، حيث استيقظت "عاليا" من نومها واكتشفت عدم وجود "عمرو" بجوارها وذهبت للبحث عنه، وانتهت الحلقة أثناء قيامها بفتح باب المكتب عليهما، في إطار تشويقى لما ستكشفه الحالقة المقبلة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



مي عمر ومراد مكرم من مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5



ياسر جلال ومي عمر