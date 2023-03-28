شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب بعد عرض الحلقة 5 لمسلسل جعفر العمدة: الدنيا ولعت وتليفونى بقى سنترال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان الذي يُعرض على قناة دي إم سي، سؤال الفنان عصام السقا "نعيم" لمحمد رمضان "جعفر": "ابنك عايش ولا ميت ليرد عليه: "كلكوا بتسألوا السؤال دا وثريا سألته وأنا جاوبت أن ابني عايش في الجنة" فرد عليه نعيم: "عينك وأنت بتشوف ابنك بتقول إن دا واحد مش عارف ابنه عايش ولا مات".

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان بعثوره على ابنه المخطوف من 20 عاما من بلال شامة، ولكنه لم يتأكد أنه نجله، وقال الفنان عصام السقا لمى كساب زوجة جعفر العمدة ده ابنك.

وخلال أحداث الحلقة بدأت مي كساب تشك، خاصة أن زوجها محمد رمضان “جعفر العمدة” أبلغها منذ سنوات أنه وجد ابنهما متوفى وقام بدفنه.

وذهب صديق بلال شامة خاطف ابن محمد رمضان، وقال: "شامة مات وقبل ما يموت قالي أنه فيه أمانة لازم توصل ليك، من زمان شامة فاجئني بعيل صغير وأنا افتكرته ابنه وفضلت أربيه، وقبل ما يموت قالي إن الواد دا ابنك ابن جعفر العمدة"، ليرد رمضان: "وهو فين الواد"، ليقول له صديق شامه: "بره في التاكسي".

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، لديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لمى كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".