شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 5.. روبي تقوم بحملة توعية لنساء تل شبورة بخطورة ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، العديد من الأحداث، حيث قررت روبي أن تقوم بحملة لنساء تل شبورة بمساعدة بعض النساء القادة بالقرية، وذهبت لأول منزل وتصادف أن به صديقة طفولتها ورحبت بهم وعندما علمت سبب مجيئهم أغلقت الباب في وجههم، وفعل مثل كل نساء القرية، وفي نهاية اليوم كان اليأس بدأ يدب في قلوبهم إلي أن ظهرت صديقتها التي أغلقت الباب بوجهها وطلبت منهم مسامحتها لأن زوجها كان بالداخل وكان سيكون رد فعله قاسياً إذا علم سبب مجيئهم فطلبت روبي منها أن تذهب لها مرة أخري وتتحدث إلي زوجها بشأن هذا الموضوع.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.