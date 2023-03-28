شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5.. مشاجرة كبيرة في ملعب كرة القدم بسبب روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل حضرة العمدة ، بطولة روبي ، العديد من الأحداث ، حيث ذهبت الدكتورة صفية " روبي " لمشاهدة مبارة كرة قدم بين فريق تل شبورة وإحدى القرى المجاورة، فبمجرد جلوسها بدأ الفريق الآخر يضايق فريق تل شبورة وهو يتهكم على حضرة العمدة وبدأوا في معاكستها أمامهم فما كان على فريق تل شبورة إلا أنه بدأوا في ضربهم فحدثت مشاجرة كبيرة بينهم أدت إلى فوضى كبيرة في المكان وخرجت صفية من المكان بمساعدة الموجودين.

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.