شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 5.. مراد مكرم يفاجئ ياسر جلال ومي عمر بطرق باب المنزل عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، تلقى "عمرو" ياسر جلال رسالة من زوجته "بثينة" مي عمر، تخبره فيها باشتياقها لمقابلته.

وحاول "عمرو" أن يخلق حجة حتى يخرج ويترك زوجته "عاليا" داليا مصطفى، للذهاب إلى "بثينة" في منزلها، وجلس "عمرو" بصحبة بثينة داخل منزلها التي كان في الأصل يملكه طليقها "أمجد" مراد مكرم صديق "عمرو وشريكه، وسيطرت الأجواء الرومانسية عليهما.

وتفاجئ "عمرو" و"بثينة" بطرق الباب وتفاجئ الثنائى بأن "أمجد" هو من يطرق الباب، وطلبت منه "بثينة الصعود للأعلى، وستقوم هي بفتح الباب له، وأخبرها بشكه فيها وقام بالصعود للأعلى ودخل الغرفة وقام "عمرو" بالاختباء خلف الباب.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



ياسر جلال ومي عمر ومراد مكرم مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5



ياسر جلال ومي عمر مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5