شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 5.. أمير كرارة يعثر على البضاعة المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخبر الحاج حسنين أو عبد العزيز مخيون ابنه شحاتة أو محمود البزاوي بنيته في تزويج طه القماش من فاطمة، ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "سوق الكانتو" المعروض على قناة dmc.

وينفعل عبد العزيز مخيون بعدما يعلم أن رواية فتحت الدكان بمساعدة طه، وتعثر راوية على ورقة تحمل اسمه طه عبد المقصود خضر، فيما يخبرها أمير كرارة بأنها لا تخصه وأن اسمه طه قاسم القماش.

وأثناء وجودهما في المحل يدخل رشاد الحرامي أو فتحي عبد الوهاب ويخبر راوية أو مي عز الدين بأن المعلم "عوض وهدان" ينتظرها في أمر مهم، لكنها لا تذهب معه، فيما يدعوها الحج حسنين لاستضافتها في محله والترحيب بها، وتطلب منها مساعدتها في العثور على مشتر للمحل، وأثناء الحديث بينهما يتضح أن عبد العزيز مخيون يخبئ شيئا ما في المحل.

ويعقد طه القماش صفقة مع المعلم مدبولي معلم الباعة السريحة، ليعود إلى السوق مرة أخرى، بشرط أن يستعيد بضاعة جده التي سرقها المعلم عوض، وبالفعل ينجح في العثور على البضاعة التي ادّعى عوض أنها غرقت في البحر، ويطالب أمير كرارة شيخ الحارة بأن يأخذ لهما حقهما أمام السوق.

وتتواصل أحداث المسلسل حيث تحاول فاطمة العثور على الورق الذي طلبه منها رشاد، وتفتش في غرفة الحج حسنين القماش، لكنها تشعر بالندم وتتوقف عن البحث.

الحلقة 5 سوق الكانتو

وبدأت الحلقة الخامسة من سوق الكانتو بمساعدة طه القماش أو أمير كرارة لرواية أو مي عز الدين لإيجاد المحل الذي تركه لها والدها.

ويخبر طه القماش راوية بقصة تسمية المحل باسم "الدكان الأحمر"، كما يخبرها عن شقيقه الغائب صالح، ويساعدها في فتح المحل.

وفي مشهد تالي يخبر "علوان" زوجته في السر "عائشة" بأنه حاول الحديث مع طه القماش بشأن علاقتهما لكنه لم يستمع له.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.