شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 5.. جابر يحرق أرض رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مسلسل ضرب نار الحلقة 5 شهدت أحداثها تذكُّر مهرة (ياسمين عبد العزيز) لوالدها الراحل وتفقد مقتنياته، بعد حريق محل الخياطة الخاص به على يد سامي (أحمد الرافعي)، كما تنصح شقيقتها لولي (آيسل رمزي) بضرورة التركيز في مذاكرتها لاجتياز اختبارات الثانوية العامة.

يتحدث سامي مع الدكتور عن ضرورة تخفيف المادة الفاعلة في الأدوية لزيادة المكسب، وأخبره أن أحد أقاربه يوزع الأدوية المضروبة، وأنه قام بحرق محله للاحتياج إليه وإلى العمل معه، وتحاول مهرة (ياسمين عبد العزيز) الاتصال بجابر دون جدوى، ثم يعاود جابر الاتصال بها أثناء نومها ولكنها لا ترد.

تتصل سحر (مها نصار) بزيدان (ماجد المصري)، وتخبره بحريق محل مهرة، وبالفعل يبعث أحد الرجال لإصلاح ما أفسدته الحريق بمساعدة سحر، ولكن مهرة ترفضه، ويذهب جابر إلى عائلة الديب بسلاحه، ليهددهم مقابل حريق الأرض، كما يذهب إلى رزق (ضياء عبد الخالق) ويرفع عليه السلاح ويخبره أنه فعل في أرضه مثلما فعل، ويهدده بالابتعاد عنه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 5 يعرض يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



مسلسل ضرب نار الحلقة 5



مسلسل ضرب نار الحلقة 5



مسلسل ضرب نار الحلقة 5



مسلسل ضرب نار الحلقة 5

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.