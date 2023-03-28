شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 5.. شقيقة مهرة تتعرض لحادث وزيدان يسدد تكاليف علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض شقيقة مهرة (آيسل رمزي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 5، إلى حادث موتوسيكل، وتعلم مهرة أنها هربت من المدرسة وأنها كانت برفقة أحد الشباب، وتحاول التواصل مع جابر (أحمد العوضي) ليقف بجوارها ولكنه يخبرها بأن يتصل بها في وقت لاحق.



عوضى

تواجه مهرة (ياسمين عبد العزيز) مشكلة في دفع الفلوس الخاصة بالمستشفى، نتيجة فحوصات شقيقتها، ولا تستطع الدفع، وفي النهاية تعلم أن زيدان (ماجد المصري) ساعدها ودفع مصاريف المستشفى بالكامل، لتنتهي الحلقة 5 من مسلسل ضرب نار على ذلك.



ياسمين عبد العزيز

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.