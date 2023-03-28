شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكتيبة 101 يكرم أسماء شهداء من كرم القواديس للشهيد أبو النجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل الكتيبة 101 يواصل خلال حلقاته تسليط الضوء على أبطال الجيش المصرى ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن، وبذلوا الغالى والنفيس كي تبقى سيناء أبية على الإرهاب والتكفيريين، فمنذ الحلقة الأولى التي استعرضت ما واجهوه في كرم القواديس ضد الإرهابيين، ولم يكتفى العمل بالمشاهد التمثيلية فحسب، وإنما أبرز في نهاية تتر الحلقة الثانية على سبيل المثال أسماء الضباط والجنود ممن استشهدوا في معركة كرم القواديس وهم كالتالى:

1 ـ ملازم أول شهيد محمد زكريا عبدالهادي.

2- ملازم احتياط شهيد أحمد عبدالفتاح صديق كيلاني.

3- عريف شهيد عادل أحمد رمضان.

4- جندي شهيد أحمد فتحي السيد سعد.

5- جندي شهيد كيرلس فاضل حليم.

6- جندي شهيد أحمد سعيد إبراهيم عبدالرحمن.

7- جندي شهيد مفدي زكي عوني مفدى.

8- جندي شهيد مازن حمدان عبود.

9- جندي شهيد صبري محمد محيى الدين.

10- جندي شهيد محمود عصام فوزي عطية.

11- جندي شهيد رامي السيد محمد محمد.

12- جندي شهيد أحمد مصطفى إبراهيم.

13- جندي شهيد عادل عيد أمين حبيب.

14- جندي شهيد إبراهيم محمد عبدالحليم حسان.

15- جندي شهيد شنودة أنور إسحاق سليمان.

16- جندي شهيد محمد حجاج علي محمود.

17- جندي شهيد أحمد فاضل علي مصطفى.

18- جندي شهيد عبدالرحمن شعبان محمد.

19- جندي شهيد أيمن صلاح عبدالعال عيد.

20- جندي شهيد محمود عبدالراضي عبداللطيف.

21- جندي شهيد تامر ماهر رجب.

22- جندي شهيد مصطفى حسن صلاح عمر.

23- جندي شهيد فرج محمد فرج يوسف.

24- جندي شهيد عمر عدلي محمد.

25- جندي شهيد أحمد محروس سيد عبدالحليم.

26- جندي شهيد محمد خالد محمد خالد.

27- جندي شهيد محمد عبدالعظيم عباس.

28- جندي شهيد أحمد محمد محمد عبدالرحيم.

29- جندي شهيد سلامة عبدالعزيز عبدالله.

30- جندي شهيد محمد عبدالكريم أحمد.

31- جندي شهيد علاء حسن عبدالمحسن.

مسلسل الكتيبة 101 فى الحلقة الثالثة تم إطلاق اسم عملية القبض على تكفيري كبير من قيادات التنظيم وهو ابو عمار باسم الشهيد أحمد عمارة تخليداً له.

مسلسل الكتيبة 101 لم يكتفى العمل بذكر أسماء الشهداء فحسب، وإنما يحرص من حلقة لأخرى على تذكير مشاهدي العمل بأهمية كمائن بعينها في الحفاظ على أمن سيناء، فعلى سبيل المثال أبرزت الحلقة الرابعة دور كمين الرفاعى في حماية سيناء، على لسان قائد الكمين خلال كلمته لجنوده مذكراً إياهم بما يقدمه الكمين من فداء للوطن، وتضحية حتى لا يتمكن التكفيرين من النيل منهم.

مسلسل الكتيبة 101 يواصل الأمر في الحلقة الخامسة حينما أبرزت بطولة أحد ضباط الجيش المصرى وهو الرائد أحمد محمود أحمد أبو النجا، من خلال عرض مشهد يتعرض لبطولاته في الجيش وهو يقوم بتفكيك العبوات الناسفة ببراعة مؤكداً أنه فكك نحو أكثر من 135 عبوة ناسفة، مثلما أبرز المشهد التمثيلي مع الضابط "هارون" محمود عبد المغنى، وأخبره أيضاً بشعوره أن نهايته واستشهاده اقترب في مشهد مؤثر.

مسلسل الكتيبة 101 في نهاية الحلقة استرجع بطولات الراحل من خلال فيديو له وهو يفكك العبوات الناسفة، من صحراء سيناء وكتبوا اسمه تحته في إشارة لتخليد بطولاته.