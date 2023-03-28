شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى يكتب: نيللى كريم العفريتة التى تلبست شخصية نادرة الصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات طويلة ظلت النجمة نيللى كريم واحدة من العلامات البارزة فى دراما رمضان، عاما تلو الآخر استطاعت أن تترك بصمة خاصة باسمها، تنتقى أدوارها وتبحث عن تحديات جديدة تخوضها، بعدما وضعتها المخرجة كاملة أبوذكرى على الطريق الصحيح، لتودع نيللى كريم أدوار الفتاة الجميلة التى تعتمد على ملامحها الجذابة وعيونها المميزة، لتخلع نيللى كريم عباءة الفتاة الجميلة تاركة كل الأدوار النمطية، فاتحة ذراعيها لتحديات جديدة وأدوار مركبة تصنع تاريخها.



نيللى كريم في مسلسل عملة نادرة



نيللى كريم في مسلسل عملة نادرة



نيللى كريم في مسلسل عملة نادرة

مع أولى حلقات مسلسل «عملة نادرة» للمخرج ماندو العدل، استطاعت نيللى كريم أن تلفت الأنظار، بلهجتها الصعيدية التى تلعب بها دور شخصية نادرة لأول مرة، بمشهد ولادتها لولى العهد الطفل الذكر فى عائلة عبدالجبار، الذى يلعب دوره جمال سليمان، ذلك الشخص الذى يتحكم فى الكبير والصغير، يصمم على قراراته وأفكاره ليضع روح ولده بلال والد يوسف من زوجته «نيللى كريم» فى مهب الريح بسبب الميراث، تلك الأرض التى كتبت باسم ولى العهد لتشعل النار فى العائلة بالكامل، بعدما يتجرد الأخ الأكبر من إنسانيته ويقرر قتل شقيقه بسبب ذلك الميراث.

نيللى كريم التى تلعب شخصية «نادرة» فى المسلسل، تبثت فى كل مشهد وراء الثانى أنها قادرة على التلون، وأنها عفريتة تلبس الشخصيات ربما ليس بسهولة، ولكن على الأقل المجهود الذى تبذله تقدمه فى المكان الصحيح، لتؤكد موهبتها أنها ليست فقط وجها جميلا، بل فنانة من العيار الثقيل، ربما ساعدها المشكلات التى ألمت بها على مدار حياتها وفى زواجها، ولكن كان لدى نيللى كريم قدر من الذكاء بأن تحزن الحزن الشاطر، وأن تحول كل طاقة الحزن والقهر التى مرت بها فى طريق عملها وفى اختياراتها لأدوارها لتقدم ما يعلق فى الذاكرة، ويبقى فى الوجدان.

مشهد وراء آخر تنجح نيللى كريم فى تحدى قبولها شخصية نادرة، التى أكدت أكثر من مرة أنها ترددت كثيرا وربما رفضت تقديمها أكثر من مرة إلى أن أقنعها مخرج المسلسل، وعلى الرغم من أن العمل يجمع الكثير من الشخصيات المحورية، فإن الصراع الذى سيشهده المسلسل على ما يبدو سيتمثل فى نادرة ومسعود ويجسده أحمد عيد، وليس فقط فى صراعات جمال سليمان كبير النجع عبد الجبار مع منافسيه، حيث يشكل أحمد عيد إضافة كبيرة للمسلسل وعودة لها تألق ولمعان مختلف، حيث يخلع عباءة الكوميديا ويدخل عالم مختلف، هو عالم الأعمال الصعيدية.



