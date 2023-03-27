شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 5 .. جمال سليمان يتهم كمال أبو رية بخطف نيللي كريم وابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث المهمة والمشوقة، حيث أبلغت سكينة (فريدة سيف النصر) زوجها عبد الجبار (جمال سليمان) باختفاء نادرة نيللي كريم فأبلغ كل الحضور من أبنائه ورجاله أن عصام أبو عصاية (كمال أبو رية) قد خطفها، وأمر رجاله بالبحث عنها في كل مكان في البلد وفي كل بيت ولا يمضي الليل إلا ويوسف إبن ولده بلال في البيت.

مسلسل عملة نادرة تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.