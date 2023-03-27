شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 5.. محمود فارس يهدد مى عمر بكشف الأسرار والأخيرة تواجهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بذهاب "بثينة" مي عمر إلى منزل "شريف" محمود فارس، بعد طلبه بمقابلتها.

وتحدثت "بثينة" مي عمر مع "شريف" محمود فارس، بأنه حصل على الكثير من المال طوال الفترة الماضية، وأنها لن تعيش تحت تهديداته، ليحاول أن يهددها مرة أخرى ويخبرها بأنه يذهب لزوجها "أمجد" مراد مكرم ويخبره بأنه شقيقها وأنه كان مسجوناً، ولكنها أخبرته بأنها انفصلت عنه ولا يفرق معها هذا التهديد، وأخبرته بأنها ستبلغ عنه الشرطة إذا تعرض لها مرة أخرى، ثم غادرت منزله.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



مي عمر من مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5



محمود فارس من مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5