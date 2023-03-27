شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 5.. تكفيريون يقترحون قتل المتعاونين مع الجيش من أهل سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أحداث الحلقة الخامسة في مسلسل الكتيبة 101 في الكشف عن طريقة تفكير التكفيريين والإرهابيين وتطورات عديدة في تفكيرهم، فمن خلال نقاش بين اثنين من قيادات التنظيمات الإرهابية في سيناء، أكد أحدهم وجوب استصدار فتوى بشأن قتل كل المتعاونين مع الجيش من أهالى سيناء بعد ازدياد خطرهم بصورة كبيرة عليهم، وبالتالي بات عليهم توجيه ضربة كبيرة لهم، والاستحواذ على منازلهم أيضاً بتروعيهم.

ولكن هذا الأمر لم يلق إعجاباً عند جميع التكفيريين، فقال وليد فواز إن ذلك مخاطرة كبيرة لأنهم بذلك يحاربون الجيش والبدو معاً، وهو ما يعد أمراً غير طبيعى.



الكتيبة 101 الحلقة 5

تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.