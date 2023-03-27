شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 5.. العوضي يضطر للعودة إلى سوهاج برفقة ابن عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 5 مجيئ محسن (تامر نبيل) إلى جابر (أحمد العوضي)، وحديثهما عن الثأر والمشاكل التي طالتهما خلال الفترة الماضية، وأخبره أنه سيعود معه إلى سوهاج.

يذهب جابر إلى مهرة (ياسمين عبد العزيز)، ويخبرها أنه لا بد أن يعود سريعا إلى الصعيد برفقة محسن، وإذا عاد سوف يقوم بتزوجها، وإذا لم يعد أخبرها أن تعده ميتا، وسط صدمة وغضب مهرة التي ردت عليه أنه إذا ذهب وعاد لن يجدها، ويخبرها أنه أحبها بشدة، لترد عليه: "طول عمري بدعي ربنا إن قلبي يحب، وعرفت دلوقتي إن الحب مافيهوش راحة"، وتدخل وتتركه، ثم تعود إليه مجددا وتنهاه عن السفر، ويوعدها بالعودة إليها مجددا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.