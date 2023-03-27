شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 5.. نيللى كريم تضع رضيعها فى سلة وتهرب من بيت جمال سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث قام شخص مجهول ملثم بتهديد نادرة "نيللي كريم" بقتل ابنها يوسف إن لم تتنازل عن الأرض، ثم ترك ابنها وهرب، وما كان عليها إلا أنها قامت بوضع رضيعها في سلة وهربت به من شرفة الحجرة، وعندما دخلت أنس "ندى موسى" لحجرة نادرة لم تجدها فذهبت على الفور لأمها سكينة "فريدة سيف النصر" وقالت لها، فجن جنونها وذهبت على الفور لإبلاغ عبد الجبار "جمال سليمان".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.