شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 5.. رزق يشعل النار في أرض جابر وسامي يحرق الورشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 5 وقوع حريق في أرض عائلة أبو شديد (أحمد العوضي) على يد رزق (ضياء عبد الخالق) إثر المشاكل التي بينهم بسبب الثأر، كما يقوم سامي (أحمد الرافعي) بحرق ورشة جابر بشبرا لحثه على العمل معه.

ويحاول الرجال في سوهاج وقف الناس التي أضرمت في المحصول والأرض، كما تحاول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وأهل شبرا السيطرة على حريق المحل.



مواعيد عرض مسلسل ضرب نار مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.