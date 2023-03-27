شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5.. مصطفى خاطر يفاجئ توتا بوجوده على قيد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، الذى يُعرض على منصة Watch it، باصطحاب الشيف "يوسف" الذي يجسده مصطفى خاطر لدكتور سهام الذي يجسده محمد عبد الرحمن، لينفذ جريمة قتل جديدة، وعندما يقفان في الصحراء يشتبك يوسف مع العصابة ويتبادلان إطلاق النار في حين يتركه سهام ويهرب بالسيارة.

وفي المقابل يقوم سعيد نسانيسو أحد أفراد العصابة بالسيطرة على يوسف ويصطحبه معه لمقر إقامته، ويهدده ويحاول إقناعه بأن يعترف بمكان الشركة التي سرقها منها أثناء المعركة، وإلا سيقتله، ثم يأخذ هاتفه المحمول ويتصل بدكتور سهام ويبلغه أنه سيقتل صديقه في حال عدم تسليمه الشنطة، وهو ما يساهم في سعادة وفرحة سهام بالخلاص من القاتل المأجور يوسف، ويظن أن نسانيسو قد قتله.

يقوم سهام ببلاغ عائلته عاليا "هنادي مهنا" و لي لي "إلهام وجدي" ووالده عز الرجال ووالدته هناء الشوربجي، بأن يوسف مات في المستشفى متأثرا بإطلاق نار من قِبَل مجموعة حرامية، ثم يتركهم ويذهب لغرفته للاحتفال بموت يوسف، ليفاجأ بدخول يوسف عليه الغرفة مجددا فيصاب بصدمه جديدة ويعتذر له على تركه أثناء المعركة والهروب بالسيارة.

يقوم بعدها يوسف وسهام بالذهاب إلى العائلة ليطمأنوهم بأن خبر وفاة يوسف غير صحيح، وبعدها يعودون جميعا إلى القاهرة، ويعود سهام إلى عيادته ويوسف إلى مطعمه، وتنتهي الحلقة بوصول عاليا "هنادي مهنا" إلى المطعم الذي يعمل به يوسف وتتعرف على مودي الجزاز صديق يوسف "محمد لطفي" ويقومان بالغناء معا في المطعم.