1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5.. مايان السيد تبحث عن والدتها وشقيقها

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض علي شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث تحاول مايان السيد أن تجد والدتها وشقيقها بمساعدة عنبة، وذهبت إلى قسم البوليس لتجد الضابط حسام وسألته عن والدتها وشقيقها، فأخبرها أنه تركها فى سرايا النيابة مع أكرم.. لتشكره وتعود لعنبة ولكن لم تجده خارج القسم.

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم يسرا شخصية "سميحة جاهين السويسى"، دكتورة الإعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها، وتعود للقاهرة للبحث عن حماتها وعمتها فى نفس الوقت، وذلك بعد وصية ابن عمتها وزوجها الراحل الدكتور جلال، البحث عن والدته وتعود الدكتورة سميحة مع ابنها وابنتها لتفاجأ بحجم التغييرات في المجتمع المصري، ويكون في انتظارها العديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث سواء داخل القاهرة أو خارجها .

قصة مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة

وتقدم النجمة يسرا خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" وينتمى إلى طابع الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها خلال الموسم الرمضانى، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذو الفقار، وإنتاج العدل جروب، وكشف التيزر عن كوميديا يسرا وعائلتها، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من: شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.