شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 5.. ريهام حجاج تكتشف سر حرمان نبيل عيسى من الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المشوقة، والعمل أحد مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنافسة في دراما رمضان 2023.

تخفي جميلة أو ريهام حجاج ما حدث من أكرم "نبيل عيسى" وشهيرة "سوسن بدر" على زوجها زياد "هاني عادل"، يحاول شريف التقرب والتودد لشهيرة ويؤكد لها أنها امرأة حرة في اختياراتها، تفضح شهيرة خطته وتخبره أنه لا يبالي بشيء غير الورث ويؤكد لها شريف ذلك، ويتحدان على جميلة من أجل إرجاع الميراث.

ويواجه أكرم والدته بما فعلته وتقوم "شهيرة" بتوبيخه، تطلب "آية" من جميلة عدم فضح أكرم وتؤكد لها جميلة أن القمار هو سبب حرمان أكرم من الميراث.

تحاول شيري معرفة ما يزعج جميلة والأخيرة تراوغها، وتطلب شهيرة من جميلة أن تنتبه لزوجها زياد والاهتمام به، تحاول شيري لفت انتباه جميلة لأمر ما يدار بين هشام وشريف.

يخبر زياد شيري وجميلة بقدوم هشام على الغداء، يزور "أمير" الفنان أحمد الشامي "هشام" الفنان أحمد وفيق في العيادة في محاولة من لعدم فضح أمره أمام ماجي زوجته، بعد أن شاهدته جميلة مع أكرم يلعبون القمار.

تتشاجر شهيرة مع أكرم بسبب علاقته "بمي" مروة الازلي ويؤكد أكرم لوالدته حمل مي وعدم تخليه عنها.

تزور جميلة ماجي وتطلب منها سرية الزياره، تخبر جميلة ماجي عن مدى حبها لها وثقتها في قراراتها، و تخبرها ان آمير يلعب قمار مع أكرم أخوها في منزل مي، تحاول جميلة اقناع ماجي بمساعدة زوجها في الابتعاد عن لعب القمار بمساندتها.

تطلب شيري من زوجها هشام التقرب والتودد من جميلة على حسب خطتهما الموضوعة من أجل الميراث.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يوميا فى الساعة 1:15 صباحا، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.