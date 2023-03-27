شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الخامسة من الكتيبة 101 تبرز بطولات الشهيد أحمد أبو النجا بتكريم اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 بطولة أحد ضباط الجيش المصرى وهو الرائد الشهيد أحمد محمود أحمد أبو النجا، من خلال عرض مشهد يتعرض لبطولاته في الجيش وهو يقوم بتفكيك العبوات الناسفة ببراعة، مؤكداً أنه فكك نحو أكثر من 135 عبوة ناسفة، مثلما أبرز المشهد التمثيلي مع الضابط "هارون" محمود عبد المغنى، وأخبره أيضاً بشعوره بأن نهايته واستشهاده اقترب في مشهد مؤثر.

وخلال نهاية الحلقة استرجع العمل بطولات الراحل من خلال فيديو له وهو يفكك العبوات الناسفة، من صحراء سيناء وكتبوا اسمه تحته في إشارة لتخليد بطولاته.

خاصة لما قدمه وعمله على تفكيك المئات من العبوات الناسفة في شمال سيناء، إلا أنه استشهد في انفجار إحدى العبوات التي حاول تفكيكها.



الرائد أحمد ابو النجا

تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.